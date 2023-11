Vp Brunswijk vanwege ervaring belast met ordening goudsector

President Chandrikapersad Santokhi heeft laten weten dat er een werkgroep wordt gevormd voor de ordening van de goudsector in Suriname, waarbij vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk vanwege zijn ervaring in de sector belast is met deze taak.

“Na de goedkeuring van het staatsbesluit voor de ordening van de goudsector en de presentatie van de begroting twee weken geleden, zullen we binnenkort starten met de uitvoering van de genomen maatregelen”, zegt het staatshoofd.

De president zegt verder dat hij met de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft afgesproken om het benodigde geld alvast voor te schieten voor de operatie. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) moet een overeenkomst tekenen met de bank, waarin staat dat hij binnen een bepaalde periode het geld uit de sector terugverdient en aan de CBvS terugbetaalt.

“Deze overeenkomst wordt momenteel voorbereid. In mijn jaarrede heb ik aangegeven dat ik voor het einde van dit jaar wil beginnen met de uitvoering van de ordening van de goudsector. De uitvoering houdt in dat de staat meer inkomsten zal genereren, die we kunnen teruggeven aan de samenleving in de vorm van sociale programma’s. Uiteindelijk wordt dit nu geïmplementeerd, mede omdat de begroting pas twee weken geleden is gepresenteerd door de NH-minister”, aldus de regeringsleider.