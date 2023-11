71-jarige drugsverdachte in vrijheid gesteld

De 71-jarige drugsverdachte Leo A. is vrijdag door de rechter-commissaris (rc) in Suriname in vrijheid gesteld. De seniore burger was op 12 november door de politie in het district Marowijne aangehouden, nadat bij hem een tas met drugs was aangetroffen.



De verdachte zou met een boot de oversteek doen van Albina naar St. Laurent. Terwijl hij nog als enige passagier in de boot zat, kwamen twee heren in de boot zitten. Na enkele minuten zei een van ze dat hij iets in zijn auto moest ophalen. Hij vroeg aan de 71-jarige Surinaamse man om even op zijn tas te letten.

De andere man zei dat hij haast had en stapte over in een andere boot die net zou vertrekken, waardoor de verdachte wederom alleen in de boot was.



Na enige tijd kwamen er meerdere mannelijke passagiers in de boot, waardoor de verdachte er vanuit ging dat ook de man die naar zijn auto was, inmiddels was teruggekeerd naar de boot. Midden op de rivier deden de militairen controle waarbij er drugs in de achtergelaten tas werd gevonden.



De verdachte gaf aan dat de tas niet van hem is, maar dat een jongeman hem had gevraagd om even op de tas te letten. De verdachte werd aangehouden omdat van de jongeman die de tas in de boot zou hebben achtergelaten, elk spoor ontbrak.



De advocaat van de verdachte Maureen Nibte gaf aan dat twee jongemannen die in de boot waren gestapt, de oude man wilden gebruiken voor het smokkelen. Hoogstwaarschijnlijk zou de jongeman die naar de andere boot was overgestapt, de boot van de verdachte aan de overkant opwachten en bij aankomst de tas met drugs uit de boot halen.

De raadsvrouw gaf verder aan dat dit kennelijk een nieuwe modus operandi is om drugs te smokkelen. Ze gaf aan dat de tas met inhoud niet aan haar cliënt toebehoort. De jongemannen hadden kennelijk gehoopt dat de seniore man geen argwaan zou opwekken bij de rivier controle.

De rc ging mee met het verweer en stelde de bejaarde man in vrijheid.