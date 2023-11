Dinner and Dance met Passion in Zoetermeer

Vanavond, zaterdag 18 november, kun je in Zoetermeer genieten van Dinner & Dance met Passion in Le Club BBQ Restaurant. Van 19.00u – 21.00u eerst lekker eten en daarna van 22.00u – 03.00u tot diep in de nacht feesten met live muziek van de bekende formatie Passion.

Naast Passion zijn DJ Eric Santana en DJ Dino er die avond. Ze voelen het publiek goed aan en zorgen de hele avond voor een heerlijke Caribische sfeer.

Het wordt een heerlijke avond! De artiesten en Dj’s zullen voor een muzikale avond zorgen waardoor je even alles vergeet. Mocht je eerst voor een bodempje willen zorgen, dan kun je gebruik maken van de DINNER & DANCE formule voor een speciale prijs van 49 euro. De naam zegt het al: eerst eten en dansen. Speciaal voor deze avond is er een 3 gangen menu beschikbaar.

BEL 079-7851565 om te informeren of er nog plek is voor het DINNER gedeelte.

Mocht je alleen willen dansen, dan kun je gebruik maken van de dance-tickets voor 15 euro per persoon. Hiermee heb je toegang tot het feest vanaf 22:00 tot 03.00u. Haal ze hier bij Eventbrite.

Je kan de volgende stijlen verwachten:

🌟Bachata🌟Salsa🌟Merengue🌟Urban🌟Bubblin🌟Dancehall🌟Reggaeton🌟Surinaams