Echtpaar Djojosoeparto-Partodiwirjo gehuldigd voor 70-jarig huwelijk

Het echtpaar Djojosoeparto-Partodiwirjo is op vrijdag 17 november gehuldigd in verband met hun platina huwelijk in Suriname.

Djojosoeparto was 22 jaar hoofdmeester van O.S. 1 Tamanredjo geweest en heeft daarna gewerkt als coördinator voor het ministerie van Sociale Zaken tot zijn pensioen.

De heer des huizes heeft ook gewerkt als leverancier voor de fabriek van Mariënburg. Verder was hij ook dorpshoofd (Lura) van Tamanredjo.

Districtscommissaris Mohamedsafiek Radjab heeft de felicitaties namens de Surinaamse president en first lady overgebracht en overhandigde de gebruikelijke enveloppe.