Autoriteiten van Guyana’s komen samen voor regionale aanpak illegale-visserij

Nooit eerder kwamen de visserijdiensten van Guyana en Suriname en het visserijcomité van Frans-Guyana bij elkaar, tot afgelopen week. In nauwe samenwerking met WWF-Guianas is de allereerste regionale bijeenkomst gehouden met als doel de samenwerking te bevorderen en een einde te maken aan illegale, ongerapporteerde en ongereguleerde visserij (IOO-visserij) in de Guyana’s.

Met financiering van Oceans 5 verkende de regionale bijeenkomst manieren voor samenwerking om IOO-visserij te bestrijden en duurzame visserij in onze wateren te bevorderen.

IOO-visserij vormt een ernstige bedreiging voor de visbestanden, de middelen van bestaan en de voedselvoorziening van kustgemeenschappen in de Guyana’s. Daarnaast is er een negatieve impact op het voortbestaan van mariene ecosystemen en beschermde soorten zoals de lederschildpad.

In zijn openingswoord benadrukte David Singh, directeur van WWF-Guianas, de noodzaak van samenwerking om dit probleem aan te pakken; hij zei dat “elk land zijn eigen uitdagingen heeft als het gaat om het beheer van zijn mariene hulpbronnen, maar dat er een gemeenschappelijk doel is tussen alle landen om de duurzaamheid van hun visserij te garanderen.

Genodigden van het tweedaagse evenement op 15 en 16 november te Georgetown, namen deel discussies om de rol van elk land in het visserijbeheer beter te begrijpen. De workshop werd bijgewoond door afgevaardigden van de visserijautoriteiten van Frans Guyana en Suriname, samen met belanghebbenden uit de hoek van handhaving en regelgeving, waaronder de kustwacht en de maritieme politie.

Er zijn veelomvattende presentaties gegeven over de huidige toestand van de visbestanden in de kustvisserij, waarbij recente updates, trends en uitdagingen werden belicht. De participanten zijn bewust gemaakt van de status van commerciële visbestanden die worden gevangen door de kustvisserij met kieuwnetten in Guyana en Suriname.

“Deze tweedaagse workshop stelt ons in staat om gezamenlijk de vispraktijken in onze wateren te onderzoeken, omdat deze momenteel schadelijk zijn voor het leven in zee en het visserijbeheer bemoeilijken. We moeten samenwerken om een werkbare oplossing te vinden”, zegt Soraya Wijntuin, Oceans Coördinator, WWF-Guianas.

Een ander agendapunt ging over de behoefte aan een betere methode om data te verzamelen en te delen, zodat correcte en betrouwbare data gebruikt wordt om analyses en daaruit voortvloeiend beleid te maken op regionaal niveau.

Om de gezondheid en productiviteit van onze wateren te waarborgen voor toekomstige generaties, zal WWF-Guianas zich inspannen om samen met haar partners een uitgebreid gezamenlijk actieplan te ontwikkelen om IOO-visserij uit te bannen.

Het plan zal strategieën omvatten voor het verbeteren van het toezicht en handhaving van visserijactiviteiten, het versterken van wettelijke kaders en het bevorderen van duurzame visserijpraktijken.