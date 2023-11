Uit bar gezette misdrager verwondt security guards met dolkmes

De verdachte O.A. is op donderdag 16 november aangehouden ter zake poging moord, poging doodslag, zware mishandeling met voorbedachte rade, zware mishandeling en mishandeling ten nadele van de security guards E.F. en W.R. die werkzaam zijn bij Scorpion bar te Meerzorg. Dit meldt het Korps Politie Suriname in een persbericht.

Uit verlopig onderzoek is komen vast te staan, dat de verdachte eerder op de avond door de security van de bar was uitgezet, omdat hij onder invloed van alcohol of een ander bedwelmend middelde verkeerde.

Na zijn uitzetting vertrok de verdachte en kwam gewapend met een dolkmes terug. Hij verwondde daarmee de twee security guards. De politie werd ingeschakeld en de agressieveling werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld.