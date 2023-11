Brunswijk gaat niet bemoeien in ruzie tussen fractieleider Kanapé en president Santokhi

Vicepresident tevens ABOP-leider Ronnie Brunswijk zegt niet te zullen bemoeien met de manier waarop ABOP-fractieleider Obed Kanapé afgelopen maandag in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA) heeft uitgehaald naar de manier waarop president Chan Santokhi omgaat met ministers uit de geel-zwarte partij.

“Ik ben de regering. Parlement is parlement. Hij vertegenwoordigt het volk daar. Maar één ding vind ik niet leuk: wanneer die VHP-parlementariërs afgeven op ABOP-ministeries, op die en dat, dan hoor ik niemand. Maar wanneer een ABOP-parlementariër een keertje iets zegt, dan a sani pori.

Maar ik bemoei niet hoor. Ik ga me niet mengen met wat parlementaire zaken betreft. Dan moet je wezen bij meneer Kanape of Bee”, zei de tweede man van het land woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Brunswijk benadrukte dat hij vicepresident is van Suriname en niet zal ingaan op partijzaken. Dit in tegenstelling tot voorgaande keren waar hij vaker over de positie van de ABOP heeft gesproken.

Hij verwees de aanwezige journalisten naar parlementsvoorzitter Marinus Bee, die ook secretaris is van de ABOP. “Dan moet u de partijsecretaris vragen. Hij zit ook in het parlement daar”, aldus de vp.