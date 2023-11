Bewaker schreeuwt keihard om hulp en kan beroving voorkomen

Vier gewapende en gemaskerde criminelen probeerden afgelopen nacht rond 03.00u een bewaker aan de Kankantriestraat in Suriname te beroven.

De bewaker werd plotseling door de daders aangevallen waarna hij keihard begon te schreeuwen en om hulp riep. Hierdoor heeft hij kunnen voorkomen dat hij beroofd werd. Het viertal kon niets buitmaken en namen de benen.

Vernomen wordt dat de criminelen over een schutting zijn gesprongen en de bewaker meteen hebben overmeesterd. Het is niet bekend of de rovers met een voertuig ter plaatse waren.

De politie van Nieuwe Haven kon niet uitrukken voor de melding, omdat de prowagens niet meer bijgetankt kunnen worden bij de leverancier vanwege achterstallige betalingen. De politiewagens zitten zonder brandstof.



Het lukte de leden van Regio Bijstand Team Paramaribo wel om ter plaatse te gaan voor onderzoek. Van de rovers ontbreekt nog elk spoor.