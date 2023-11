Politievoertuigen kunnen weer niet tanken bij brandstofleverancier

Sinds dinsdag middernacht kampt de politie in Suriname opnieuw met een acuut brandstoftekort, waardoor politievoertuigen niet kunnen tanken bij de huidige brandstofleverancier.

Bij een poging tot tanken afgelopen nacht werden politieambtenaren geconfronteerd met het bericht dat zij geen gebruik meer mogen maken van de tankfaciliteiten. Het vermoeden bestaat dat de Surinaamse overheid wederom haar verplichtingen niet is nagekomen.

De redactie van Waterkant.Net heeft getracht contact op te nemen met de leverancier, Roy Boedhoe, maar hij bleek onbereikbaar voor commentaar.

De stopzetting heeft directe gevolgen voor het operationele vermogen van de politie, aangezien politiefunctionarissen niet kunnen uitrukken bij meldingen.

Afgelopen maand oktober was het ook al het geval, waarbij dienstvoertuigen eveneens niet konden tanken bij de brandstofleverancier. Na het inhalen van de achterstallige betalingen kregen de korpsen weer toegang tot de tankfaciliteiten, maar in november is het blijkbaar opnieuw misgegaan.

De overeengekomen betalingen zijn wederom niet voldaan, wat een ernstige zorgwekkende situatie veroorzaakt. De gemeenschap is hierdoor aan haar lot overgelaten, omdat de politie door het brandstoftekort haar dienstverlening niet kan voortzetten.