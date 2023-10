Politie kan vanwege stopzetting levering brandstof niet uitrijden na meldingen

Een zorgwekkende ontwikkeling in Suriname: er zijn momenteel gevallen bekend waarbij politie eenheden niet kunnen uitrukken na meldingen, omdat de prowagens niet meer bijgetankt kunnen worden bij de leverancier.

De redactie van Waterkant.net verneemt dat de brandstofleverancier ingaande zondag 1 oktober jongstleden gestopt is met het bijtanken van dienstvoertuigen van de Surinaamse Politie.

Leverancier Roy Boedhoe zegt in gesprek met Waterkant.Net dat hij niet langer op rekening brandstof aan de overheid kan leveren, omdat het ministerie een torenhoge schuld bij hem heeft. Hij heeft daarom gemeend om in het vervolg niet meer op dezelfde wijze door te gaan, want de schulden lopen steeds op.

Van de politie van Santo Boma en omliggende politiebureaus is bekend dat ze niet meer over brandstof beschikken.

Dat deze situatie leidt tot bezorgdheid over de veiligheid en het vermogen van de politie om snel te reageren op noodgevallen, blijkt uit het feit dat er op moment van schrijven een vechtpartij gaande is op de kruising gevormd door de Reeberg- en Helena Christinaweg, waarbij slachtoffers zijn gevallen. De politie kan echter geen assistentie verlenen omdat er geen brandstof is.

De situatie doet zich ook voor bij de brandweer.