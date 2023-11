Minister Amoksi ontkent bemoeienis met verhoor SPB secretaris Eijk

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie ontkent enige bemoeienis te hebben gehad met het verhoor van de secretaris van de Surinaamse Politiebond, Revelino Eijk, op de afdeling Onderzoek Personeels Zaken (OPZ) van de politie afgelopen woensdag.

“Het is een aangelegenheid van de korpsleiding, van het Openbaar Ministerie. En als het Openbaar Ministerie instructies heeft gegeven, kan ik ze niet zeggen dat ze dat niet mogen doen”, was de korte reactie van de bewindsman woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Het verhoor had te maken met Eijk’s uitspraak afgelopen week. Tijdens het protest waar ook de politiebond aan meedeed zei de SPB secretaris: “Wanneer wij van de politiebond een strijd beginnen…dan w’e tek’ eng gangster.”

Deze uitspraak zorgde voor verontwaardiging binnen verschillende kringen. Eijk zei na afloop van het verhoor aan journalisten dat hem is voorgehouden dat hij de openbare orde zou hebben verstoord door zonder vergunning op straat te protesteren en politievoertuigen ingezet te hebben om de weg af te sluiten. Hij heeft dit alles ontzenuwt.

“Men heeft gezegd dat ik provocerend dan wel beledigend zou zijn geweest naar de overheid en dat vooral mensen die naweeën hebben van 17 februari daar aanstoot aan hebben genomen. Ik heb aangegeven dat de uitspraak w’e tek’ eng gangster als beeldspraak gebruikt is. Daarmee heb ik willen bedoelen dat wanneer wij bezig zijn, wij dek’ ati moeten hebben. We moeten strijdvaardig zijn en niet bang zijn”, aldus de SPB-secretaris.

Eijck twijfelt aan de bewering van Amoksi. Hij stelt van het OPZ te hebben vernomen dat de opdracht tot verhoor van het bevoegd gezag is gekomen. “We weten niet wie van het bevoegd gezag. Maar wij weten wel wat onder bevoegd gezag wordt verstaan. Het politiehandvest geeft aan wie het bevoegd gezag is. Wanneer het gaat om de algemene leiding van de politie, dan is het de minister van Justitie en Politie. En wanneer het gaat om justitiële zaken, dan is het het Openbaar Ministerie. Wanneer het gaat om openbare orde in een bepaald district is het de districtscommissaris”, aldus de SPB-secretaris.

Mielando Atompai, voorzitter van de Surinaamse Politiebond, zei vorige week ook dat Amoksi beelden van de vakbondsacties heeft opgevraagd. Zijn bedoeling is volgens Atompai om Eijk op non-actief te stellen.