Grote groep actievoerders bij DNA; petitie aangeboden

De oproep van een coalitie van bonden in Suriname heeft vanmorgen veel mensen op de been gebracht. Ze verzamelden bij het Kerkplein, waarna men doorging naar het DNA-gebouw om een motie in te dienen.

In de motie eisen de bonden onder meer het rechtvaardiger maken van de BTW-wet waaronder het terugdraaien van de verhoogde BTW op brandstof en de BTW op nutsvoorzieningen.

Ondanks de afzetting van de omgeving wisten honderden actievoerders het DNA-gebouw te bereiken en werd de motie aangeboden (foto’s).