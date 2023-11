Filipijn op bromfiets overleden na aanrijding in Suriname

De bromfietser die in de ochtend van zondag 29 oktober nabij de kruising van de Zwartenhovenbrug- en Anton de Komstraat door een personenauto was aangereden en diezelfde dag omstreeks 17.00 uur in het ziekenhuis kwam te overlijden, is geïdentificeerd als te zijn de 40-jarige M.L. van Filipijnse afkomst. Dit meldt het Korps Politie Suriname in een persbericht.

De politie van het bureau Nieuwe Haven deed na de melding van de aanrijding tussen een personenauto en een bromfiets de locatie aan voor onderzoek. Bij aankomst werd de bromfietser die niet aanspreekbaar was per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij werd ter verpleging op de afdeling Intensive Care opgenomen, alwaar hij diezelfde middag het leven heeft gelaten.

De precieze oorzaak van de aanrijding kon in eerste instantie niet direct worden aangegeven. Het onderzoek van deze aanrijding werd vervolgens overgedragen aan de Verkeersunit van Regio Paramaribo.

Het onderzoek van deze unit heeft uitgewezen dat zowel de automobilist als de bromfietser over de Zwartenhovenbrugstraat reden, waarbij de bromfietser voorreed. Beide bestuurders kwamen vanuit de richting van de Drambrandersgracht en gingen naar de richting van de Gemenelandsweg.

Nabij voornoemde kruising haalde de personenauto de bromfiets rechts in en kwam daarbij in botsing met de bromfietser die door de slag op het wegdek viel. Het verkeersslachtoffer was niet aanspreekbaar en werd met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.

Beide voertuigen hebben materiële schade opgelopen en werden ter herkeuring door de politie in beslag genomen. Het rijbewijs van de automobilist die niet onder invloed van alcohol of één of andere bedwelmend middel verkeerde, is hangende het onderzoek ingevorderd en zal de veroorzaker van de aanrijding bij de Hulp Officier van Justitie worden voorgeleid.

Het ontzielde lichaam van het verkeersslachtoffer is inmiddels in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie afgestaan aan de nabestaanden.