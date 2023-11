President Santokhi aan Kanapé: “Ik ga niet zeggen het is een leugen, maar het is niet waar”

“Als men hier zegt dat de president een concessie in Nickerie heeft ingetrokken ga ik niet zeggen ‘het is een leugen’, maar het is niet waar”. Dat zei president Chan Santokhi maandag tijdens de algemene politieke beschouwingen in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA).

Het Surinaamse staatshoofd vond het niet terecht dat ABOP-fractieleider Obed Kanapé allerlei insinuaties presenteerde over de manier hoe hij recent heeft ingegrepen bij de uitgifte van de Stalweide aan de Stichting Radjie Rijst Industrie en de uitgifte van de concessies aan Goldline Mining N.V. Santokhi stelde dat hij vooral in het parlement verwacht dat zaken met de nodige correctheid worden aangekaart.

Kanapé merkte op dat hij voor het eerst heeft meegemaakt dat een president besluiten van ministers opschort.

Ook vroeg hij zich af waarom het staatshoofd uitgegeven concessies in de districten als Nickerie en Saramacca intrekt, terwijl ondanks protesten van burgers de concessies in de districten Brokopondo, Sipaliwini en Para toch worden verlengd.

“Grondenrechtenvraagstuk dat nog niet is opgelost. En dat de president bij verklaring van de minister toestemming geeft vanwege economische redenen om die vergunningen te verlengen. Zodat die ondernemers weer kunnen aanvangen. En day and night moeten die grote trucks langs je huis rijden. Je trilt op je bed. En wanneer de weg in een dusdanige situatie komt te liggen, ondersteunen deze ondernemers niet. Heeft de president die frustratie bij die burgers begrepen? En hoe heeft de president opgetreden om die besluiten op te schorten? In vergelijking met een concessie die wordt uitgegeven in Nickerie”, aldus Kanapé.

Santokhi voerde aan dat minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) een groot stuk in Nickerie had uitgegeven, waarna daarover klachtbrieven bij hem zijn binnengekomen. Die klachtbrieven worden onderzocht. “Die minister heeft ruimte gehad om ook op die klachtbrieven te reageren en uiteindelijk na drie correspondenties heeft de minister gezegd dat ze verkeerd heeft gehandeld. Op basis van onjuiste informatie. En zij heeft het ingetrokken”, stelde hij.

Ten aanzien van de uitgegeven concessies door minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen te Apoera en omgeving, merkte Santokhi op in te hebben gegrepen nadat hij een brief ontving van de districtscommissaris, dorpshoofden en bewoners die de brief medeondertekend hebben.

“Namelijk dat er een vergunning is uitgegeven in hun woonomgeving en dat het gaat om andere zaken dan datgene wat in de vergunning vermeld staat. Daarvoor hebben we onderzoek nodig. De minister is gevraagd geworden om juridisch ernaar te kijken. En de minister van NH zegt dat hij vindt dat op dit moment er geen juridische grond is om het in te trekken. Maar om meer onderzoek te kunnen verrichten, wordt het dan even opgeschort. Zodat er met meer zorgvuldigheid goed onderzocht kan worden”, aldus de president.