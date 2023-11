Stichting K.A.S.E.K.O en Stichting KENK-I gaan samenwerking aan

Stichting Kerngroep Accreditatie Surinaams Erfgoed door Kaseko Onderzoek (K.A.S.E.K.O.), gevestigd in Suriname en Stichting KENK-I, gevestigd in Nederland, gaan een samenwerking aan ter versterking van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van Suriname. Om deze samenwerking te bekrachtigen is er op 19 november 2023 een Memorandum of Understanding getekend.

Deze stichtingen bundelen hun krachten in een nieuwe samenwerking met als doel de culturele rijkdom van Suriname te bestendigen. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan het muziekgenre Kaseko maar wordt er met deze samenwerking een brug geslagen naar het Sranan dat een belangrijk onderdeel vormt van de kasekomuziek.

Stichting K.A.S.E.K.O is opgericht op 28 juni 2022 en streeft naar het behouden van kasekomuziek voor komende generaties, en het verder bekendheid geven aan deze muzieksoort, zowel nationaal als internationaal. Als bestuur zijn wij dan ook enorm verheugd om samen te werken met Stichting KENK-I, die zich het uitdragen, ontwikkelen, versterken en stimuleren van het Sranantongo in alle facetten en uitingsvormen ten doel stelt. Een van de uitingsvormen van het Sranan is zang. Een van de belangrijke onderdelen van de kaseko is de taal, waarbij zangers middels teksten vaak op een bijzondere wijze een boodschap overbrengen.

“We geloven sterk in de kracht van de Surinaamse cultuur om positieve verandering teweeg te brengen. Door de handen ineen te slaan met Stichting KENK-I kunnen we onze inspanningen vergroten, een breder publiek bereiken en ook de culturele rijkdom van de taal, het Sranan, en de kasekomuziek uitbouwen naar grotere hoogten, zowel nationaal als internationaal”, aldus Stichting K.A.S.E.KO. Stichting KENK-I is even enthousiast over deze samenwerking.

“Stichting KENK-I wil het Sranan, de meest gesproken taal van Suriname, naar een hoger niveau tillen in samenwerking met relevante partijen. Stichting K.A.S.E.K.O. is voor ons een ideale partner. Samen met Stichting K.A.S.E.K.O kunnen wij culturele barrières doorbreken en bruggen bouwen. Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking een positieve invloed zal hebben op de Surinaamse gemeenschap lokaal maar ook internationaal.”