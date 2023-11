Zeer geslaagde 4e editie van de Independence Day Run

Op zondag 19 november vond de 4de editie van de Independence Day Run plaats. De prijswinnaars van links naar rechts op bovenstaande foto zijn Lesley Cairo, Vagno Silva da Carmo, Marius Spinu, Theresa Bonoo, Kirsten Peters en Cynthia Dekker.

Tigri Endurance Sport Club, Suriname Frontrunners en een aantal vrijwilligers hebben gemeend wederom een lange afstand hardloop activiteit te organiseren aangezien de Srefidensi marathon wederom geen doorgang zou vinden.

43 individuele lopers en 6 estafette koppels hadden zich ingeschreven voor de 21.1 kilometer, waarbij de zogenaamde 5-bruggen-route werd afgelegd.

De start en finish was wederom bij de sportvereniging Oase waar men om 05:00 in de ochtend begon. Het parcours verliep via de ‘Bosje’ brug naar vervolgens de ‘Vabi’ brug, de brug van de van ’t Hogerhuystraat, de Saronbrug om af te sluiten met de brug van de Coesewijnestraat.

Bij de heren ging als eerste over de eindstreep de Braziliaan Vagno Silva da Carmo in een tijd van 1h25m30. Nummer 2 werd Lesley Cairo in een tijd van 1h35m15s en nummer 3 werd Marius Spinu in een tijd van 1h35m22s

Bij de dames finishte Kirsten Peters als eerste in een tijd van 1h55m41s Op de 2de plaatst eindigde Cynthia Dekker in een tijd van 2h00m04s en als 3de eindigde Theresa Bonoo in een tijd van 2h05m45s.

De winnaars kregen naast een speciale medaille ook een enveloppe met respectievelijk srd1.000, srd750 en srd500.

De organisatie had geen sponsor en het geheel is bekostigd middels donaties, giften en vrijwillige bijdrages van de deelnemers. De vrijwilligers en deelnemers kijken terug op een zeer geslaagd evenement.