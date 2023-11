Illegale goudzoekers nog steeds actief op rampplek Matawai

Een bezoek van onze redactie aan het Matawai-gebied in Suriname, waar maandag gouddelvers op een tragische wijze om het leven kwamen, heeft meer duidelijkheid gebracht in wat er zich precies heeft afgespeeld bij de goudput.

Duidelijk is dat het noodlottig ongeval niet heeft plaatsgevonden in een tunnel of een schacht maar bij een bergwand aan de rand van de goudmijn van Rosebel/ZiJiN.

De onderkant van de bergwand was eerder afgegraven, waardoor er een hangend deel aan de bovenkant was overgebleven. Dit deel dat door de goudzoekers werd aangemerkt als ‘balkon’ is omlaag gekomen waarbij mannen die aan de onderkant naar goud aan het zoeken waren bedolven raakten.

De autoriteiten zijn dinsdagmorgen gestopt met de reddingsactie. In totaal werden er 14 lichamen uit het puin gehaald, maar de gouddelvers hebben sterk het vermoeden dat er nog meer lichamen onder het puin liggen. Dit omdat een aantal personen nog vermist wordt.

De gouddelvers ter plaatse hebben aangegeven dat er begin deze maand een goudader was ontdekt waarop een heleboel goudzoekers afkwamen en er sprake was van chaos. Vicepresident Brunswijk en minister Amoksi waren begin deze maand naar het gebied geweest om de gouddelvers toe e spreken.

Volgens hen zou Brunswijk de gouddelvers aangegeven hebben dat zij rustig moeten wachten tot er een oplossing komt om veilig te werken. De vp zou ervoor zorgen dat er rollend materiaal zou worden ingezet zodat er gewerkt kon worden.

De gouddelvers gaven aan dat er plotseling mannen met wapens ter plaatse kwamen en het gebied hebben bezet. Met behulp van een graafmachine werd daar gezocht naar goud. Nadat ze klaar waren vertrokken de mannen en zijn de andere gouddelvers in het gemaakte gat gaan werken. Ze werden ernstig gewaarschuwd voor de gevaren hiervan, hetgeen ook gebleken is toen het bovenste gedeelte neerkwam.

Wie de gewapende mannen heeft ingezet is niet duidelijk.

Vandaag waren er ondanks het ongeluk weer mensen op dezelfde plek illegaal op zoek naar goud zoals op onderstaande foto te zien is: