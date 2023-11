Jogi: “Al jaren geen aanbestedingen voor schoolvervoer gehouden bij Onderwijs”

Parlementariër Mahinder Jogi vindt dat de buscontracten voor schoolvervoer bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) onder een vergrootglas moeten worden geplaatst.

“Er is jaren een situatie waar er geen enkele aanbesteding wordt gehouden bij het ministerie van onderwijs. Dat wij via via contracten regelen voor bushouders. Minister, u bent dat ook komen aantreffen. Trajecten worden verlengd, trajecten worden gecreëerd. Ook bij andere busbedrijven en busroutes. Bedragen worden afgesproken”, zei Jogi dinsdag bij de behandeling van de Aanbestedingswet 2023 in De Nationale Assemblee (DNA).

Onderwijsminister Henry Ori gaf in juli in het parlement aan dat er corruptieve handelingen worden gepleegd bij schoolvervoer dat zijn ministerie moet verzorgen.

Jogi vroeg de bewindsman om een landelijke overzicht te presenteren van alle trajecten van de geregistreerde boot- en bushouders die moeten zorgen voor vervoer van leerlingen en leerkrachten. Ook moet er een kostenplaatje worden gepresenteerd van hoeveel dit alles het land kost. Belangrijk volgens hem is om te weten wat minister Ori tot nu toe heeft gedaan om de corruptieve gevallen bij schoolvervoer aan te pakken.

“En of er aanbestedingen zijn gehouden en wanneer. Wij willen graag alle documenten hebben van u en zien wat er precies is gebeurd. We willen ook zien wat u hebt gedaan om dit in het vervolg te voorkomen”, aldus Jogi.

Op zijn laatste persconferentie enkele dagen terug zei minister Ori dat in de komende tijd moderne technologieën bij schoolvervoer geïntroduceerd zullen worden. Elektronische pasjes, zoals in het buitenland, en GPS-tracking systemen zijn onderdeel van het plan.