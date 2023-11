Hard Hout: eerste Surinaamse Filmproductie op Amazon Prime

Black Bee Productions en Stichting The Back Lot zullen de eerste korte Amazon Prime Original produceren in Suriname. De film ‘Hard Hout’ wordt in co-productie geproduceerd door New Ams Film Company.

In ‘Hard Hout’ wordt de reis van de 11-jarige Nikki en zijn stervende grootvader op een luchtige, maar tegelijkertijd emotionele en betekenisvolle manier in beeld gebracht.

Hard Hout is een ‘learning experience’ waarbij het grootste deel van de crew door Surinamers wordt ingevuld die gekoppeld worden aan Nederlandse crewleden die vanaf afstand begeleiding zullen bieden. De cast zal volledig Surinaams zijn.

In samenwerking met Stichting The Back Lot, waar Black Bee Productions in 2022 al mee samengewerkt heeft ivm de opnames van de jeugdfilm ‘Leeuwin’ die vele prijzen gewonnen heeft, kan er gerichte begeleiding geboden worden aan Surinaamse crewleden.

Het doel is om de eerste stappen te zetten in de juiste richting: het tot stand brengen van authentieke Surinaamse verhalen, door Surinamers en voor Surinamers.

Amazon Prime die de insteek van dit project fantastisch vindt en de potentie van de jonge ambitieuze makers van Black Bee Productions inziet, heeft meteen haar medewerking toegezegd en aangeboden om de film na uitbreng op te nemen in haar collectie.