COVAB reageert op aantijgingen DNA Lid J. Wielzen

[INGEZONDEN] – Naar aanleiding van het interview welk het DNA lid mevrouw Joan Wielzen heeft afgestaan aan Trishul Broadcasting Network met als aandachtspunt dat een aantal COVAB studenten de hoge kamerprijs van ons internaat niet meer kunnen betalen, reageert het EFS College COVAB als volgt;

Dat de huurprijzen van een internaat kamer zijn verhoogd vanwege het uitblijven van subsidie zijdens de overheid is nimmer aan de internaat bewoners van het COVAB aangegeven. De huurprijzen van onder andere SRD 1.000, — voor een internaat kamer welke tot augustus 2023 gehanteerd werden, dateren vanaf het jaar 2021 en zijn tot voor kort niet meer aangepast.

Vanwege de stijgende kosten voor onder andere onderhoud en de nutsvoorzieningen zagen wij ons genoodzaakt om de huurprijzen van een internaat kamer per 01 oktober 2023 te verhogen,

Er is met de internaat bewoners vergaderd en enkele van de huurders hebben op verzoek inzage gehad in de opmaak van de huurprijzen, waar zij zich in terug konden vinden. Met de huurders is tevens ook afgesproken dat ze middels een staffelplan pas ingaande 1 januari 2024 de nieuwe prijzen mogen betalen.

Op geen enkel moment is bij het management van het EFS College COVAB na het gesprek met de huurders de indruk gerezen dat er vanuit de huurders klachten en of nog behoefte bleek te zijn om wederom te praten over de huurprijs.

Het EFS College COVAB betreurt dat het DNA lid Mw. J. Wielzen zich eenzijdig heeft laten informeren en ontkracht middels dit bericht alle aantijgingen door het DNA lid gesteld.