China zegt blijvende samenwerking toe als partner in ontwikkeling

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft in de periode van 5 tot en met 12 november 2023 een werkbezoek gebracht aan Beijing, China. Het doel van dit werkbezoek was vooral gericht op financiën- en investering gerelateerde activiteiten.

Minister Ramdin heeft, onder meer, de openingsceremonie van de 6e China International Import Expo in Shanghai bijgewoond, een bilateraal onderhoud gehad met zijn ambtgenoot, minister Wang Yi, diverse gesprekken gevoerd met het ministerie van Financiën, de China Exim Bank, het Instituut van Geologie en Geofysica van the Chinese Academy of Science, een selectie van grote bedrijven in Beijing waaronder Huawei. De minister en delegatie brachten ook bezoeken aan de reeds in Suriname opererende Chinese bedrijven, zoals China Dalian International Economic & Technical Cooperation Group Co. Ltd. en Zijin Mining Group.

Tijdens het onderhoud met minister Wang Yi memoreerde minister Ramdin de historische relatie van beide landen. De bewindsman noemde hierbij de immigratie van Chinezen naar Suriname 170 jaar geleden alsook de 47-jarige bilaterale samenwerking. Voorts werd aangegeven dat Suriname positieve resultaten heeft ervaren van het reeds 10 jaar bestaande Belt and Road Initiative (BRI) van President Xi Jinping zoals het Wanica hospitaal. Hij onderstreepte verder het feit, dat de Dalian projecten voor wegenbouw hun nut hebben bewezen voor Suriname.

De samenwerking met China zal verder worden voortgezet op, onder andere, de gebieden cultuur, onderwijs, media, gezondheid, studiebeurzen en trainingen. Het snel geraken tot schuldherschikking met China in het kader van het IMF-programma zal volgens minister Ramdin de weg spoedig verder vrijmaken voor uitvoering van grotere projecten zoals infrastructuur, bruggen, havens, woningbouw, olie, gas en constructie binnen de samenwerking tussen beide landen. De Surinaamse bewindsman gaf verder aan dat Suriname bij de verdere bilaterale samenwerking ook het Global Development Initiative, Global Security Initiative en het Global Cultural Initiative zal betrekken.

Minister Wang Yi wees op twee sleutelgebieden die recentelijk zijn ingeluid bij 10 jaar BRI, waaronder kwalitatieve ontwikkeling en modernisering, indachtig acht grote stappen die door president Xi Jinping zijn geïnitieerd. Hij benadrukte dat Suriname kan blijven rekenen op de ondersteuning van China bij de schuldherschikking met het vertrouwen, dat de goede ontwikkelingsperspectieven van Suriname ook voor de nodige verlichting van de nu nog precaire economische situatie zullen zorgen. Er werd bevestigd dat China een partner in ontwikkeling blijft in de Zuid-Zuid samenwerking.