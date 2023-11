Eind 2026 heeft heel Nederland glasvezel

Glasvezel internet is de snelste manier van internetten, zowel in Suriname als in Nederland. Daarom zijn er steeds meer mensen die een internetabonnement met glasvezel internet afsluiten. Er zijn ook steeds meer adressen waar er een glasvezelaansluiting in de meterkast zit, maar er zijn ook nog veel gebieden waar glasvezel nog niet verkrijgbaar is.

In Suriname is Telesur stapsgewijs bezig om het hele land van glasvezel internet te voorzien. Dat is goed nieuws voor iedereen die regelmatig contact wil houden met familie en vrienden in Suriname. Met de stabiele en snelle glasvezelverbinding wordt videobellen namelijk een stuk makkelijker. Bovendien is de beeldkwaliteit van een glasvezelverbinding veel hoger.

In Nederland wordt momenteel ook hard gewerkt aan uitbreiding van het glasvezelnetwerk. Zo zijn in het eerste kwartaal van 2023 ongeveer 450 duizend huishoudens voorzien van een nieuwe glasvezelaansluiting. Elke dag worden er meer huizen aangesloten op het glasvezelnetwerk. De aanleg gaat helaas niet overal even snel.

Glasvezel internet in Amsterdam en Rotterdam

In Amsterdam liggen er bijvoorbeeld 34 glasvezelaansluitingen per 100 adressen en in Rotterdam zijn dat er 48, zo blijkt uit onderzoek van www.providervergelijken.nl. Dat betekent dat nog niet iedereen in deze steden gebruik kan maken van het supersnelle glasvezel internet. In de toekomst zal dit gaan veranderen. Het is namelijk de bedoeling dat iedereen in Nederland in 2026 gebruik kan gaan maken van glasvezel internet.

Of iedereen dat ook gaat doen, is natuurlijk de vraag. In veel steden is het nog mogelijk om snel internet via de kabel of ADSL te ontvangen. De grote kabelproducenten Caiway en Ziggo zijn wel bezig om glasvezel toe te voegen aan hun bestaande kabelnetwerk. Als je een abonnement hebt bij een van deze providers dan kun je bijna moeiteloos overstappen op een abonnement met glasvezel internet.