Gewonde gouddelver incident Matawai gebied overleden in ziekenhuis

Een 23-jarige gouddelver, die maandag jongstleden in het Matawaigebied in Suriname bij de instorting van een bergwand van een goudput gewond raakte, is gisteravond overleden in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).



Op de bewuste dag van het incident werden 14 lijken geborgen uit de ingestorte goudput. Vernomen wordt dat drie slachtoffers zich bij de Spoedeisende Hulp van AZ hadden gemeld. Na medische behandeling zouden twee naar huis zijn gestuurd.

Gouddelver A.D. werd in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Hij is dinsdagavond bezweken aan de opgelopen verwondingen.

In totaal zijn er nu officieel 15 personen omgekomen als gevolg van het tragisch ongeval. Gouddelvers ter plaatse zijn ervan overtuigd dat er meer slachtoffers onder het puin omdat een paar mensen nog vermist worden.

Ondertussen heeft de ABOP het voorstel aan de Surinaamse regering gedaan om een dag van nationale rouw af te kondigen in verband met deze tragedie.