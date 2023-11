Fransen naar Matawai gebied voor ondersteuning bij incident goudput

Een groep Fransen is dinsdagochtend in Suriname geland om de Surinaamse autoriteiten te ondersteunen bij het tragisch incident van maandag bij een goudmijn in het Matawaigebied. Dit bevestigt regiocommandant van Midden Suriname, N. Farina.

Ze bevestigt dat er tot 03.00u vanmorgen in totaal 14 lijken zijn geborgen. Over de gewonden is nog geen duidelijkheid.

Van derden vernam de Surinaamse politie dat er gewonden per eigen gelegenheid naar het AZ zijn overgebracht. Dit is niet afgestemd met de politie waardoor er geen overzicht is met betrekking tot de gewonden.

Volgens de regiocommandant waren de illegale gouddelvers gewaarschuwd om niet daar in het gebied te mijnen.

Een maand terug hield de politie een Cleen Sweep waarbij alle illegale gouddelvers werden verwijderd. Ondanks deze actie zetten ze hun goud zoekwerkzaamheden voort.