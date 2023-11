Buitenlandse arbeider gestoken bij beroving telefoon: verdachte aangehouden via GPS-signaal

Een 33-jarige contractarbeider uit Uzbekistan is afgelopen nacht rond 02.30u Anton de Komstraat in Suriname bij een gewapende straatberoving neergestoken.



Het slachtoffer A.A. vertoeft in een hotel aan de Costerstraat. Volgens zijn verklaring liep hij over de Zwartenhovenburgstraat richting de Saramaccastraat. Gekomen ter hoogte van Anton de Komstraat werd hij aangevallen door een man, die gewapend was met een mes.



De verdachte stak het slachtoffer meteen in zijn linker schouder. Vervolgens moest hij slagen incasseren waarbij zijn tas is weggenomen. Na de daad is de dader richting de Saramaccastraat gerend.



Het slachtoffer liep schrammen op en een steekverwonding. De buit betreft een tas inhoudende mobiele telefoon en een paspoort.

De politie van Nieuwe Haven is na de melding ter plaatse geweest voor onderzoek. Via het GPS-systeem van de buitgemaakte zaktelefoon is de verdachte door de sterke arm opgespoord en aangehouden.

De telefoon is op de 46-jarige verdachte Orlando S. teruggevonden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld.