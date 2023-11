President Santokhi: “Twee dagen van nationale rouw; aangepaste herdenking Srefidensi”

De regering heeft besloten om twee dagen van nationale rouw in Suriname af te kondigen naar aanleiding van het tragisch incident van maandag bij een goudmijn in het Matawaigebied. Volgens president Chan Santokhi staan deze dagen gepland voor donderdag en vrijdag.

“Tegen die achtergrond zullen heel wat activiteiten aangepast worden of zullen niet doorgaan. Ten aanzien van de Onafhankelijkheidsdag op 25 november, alles wat feestelijk daaraan gekoppeld was, gaat eruit. De dingen die behoren tot de normale herdenking zullen waar nodig aangepast doorgaan, zoals de parade. Maar alles dat te maken heeft met feestelijke activiteiten, zoals de receptie, worden allemaal weggehaald in het kader van de periode van rouw”, zei het staatshoofd woensdag na afloop van een activiteit van het ministerie van Defensie aan journalisten.

Santokhi is tijdens deze activiteit ook stil blijven staan bij dit ramp. Hij stelde dat terwijl regeringsautoriteiten bezig waren met het beheersen van de ramp in het Matawaigebied, er nog een ramp in het zuidoosten van Suriname.

Volgens het staatshoofd is ook daar een kleine mijn ingestort met twee slachtoffers. “Ik weet niet wat de situatie nu is, maar er kunnen nog een derde en vieren gebeuren”, aldus Santokhi.