Man zwaargewond nadat UTV tegen schutting knalt

Een 30-jarige man is dinsdagmiddag zwaargewond geraakt nadat een UTV tegen een schutting knalde aan de Rio Negrostraat in Suriname.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de gewonde man Ghaliet M. is, die onlangs in opspraak was voor mishandeling van een leverancier bij een eethuis aan de Wilhelminastraat.

De bestuurder van de UTV reed met een hoge snelheid over de Rio Negrostraat. Bij het beschrijven van de bocht verloor hij vanwege de snelheid de controle over het stuur en knalde tegen de schutting van een buurtbewoner.

Op de beelden is te zien dat Ghaliet ernstig gewond is geraakt aan zijn rechterbeen. Ten tijde van het ongeval is nog een jongeman gewond geraakt. Beide slachtoffers zijn vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Het is niet duidelijk wie de UTV bestuurde. De politie van Munder was ter plaatse voor onderzoek.