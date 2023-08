VIDEO: Arbeider ernstig mishandeld door agressieve klant van eethuis

Een jonge arbeider van een distributiebedrijf in Suriname, is vrijdagmiddag het slachtoffer geworden van zinloos geweld. De jongeman werd ernstig mishandeld door een agressieve klant van een eethuis aan de Wilhelminastraat in Paramaribo. Onderstaand filmpje van de mishandeling ging zaterdag rond op social media.

De arbeider was samen met zijn collega bezig een bestelling te leveren bij het eethuis, waar de klant op het terras zat. Het latere slachtoffer deed de deur open voor zijn collega om naar binnen te gaan met een bestelling op een stootkar. Bij die gelegenheid werd het slachtoffer aangesproken door de klant die net naast de deur aan een tafel zat.

Naar verluidt vond de klant dat de arbeider naar hem keek toen hij het terras op kwam en vroeg hem om rekenschap hierover. De klant stond daarbij op en sprak de arbeider aan. Toen deze wegliep begon de agressieve man ineens van achteren in te slaan op de arbeider. Deze moest diverse slagen incasseren zoals onderaan in het filmpje te zien is.

Twee vrouwen op het terras renden snel naar binnen. Het slachtoffer zag na circa zeven harde slagen kans om weg te rennen om niet verder mishandeld te worden. Hij deed na de mishandeling aangifte bij de Surinaamse politie. Het is vooralsnog onduidelijk of de verdachte reeds is opgespoord door de politie.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort. Het filmpje van de mishandeling: