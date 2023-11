Pick-up bestuurder valt in slaap en rijdt voetgangers aan

Een pick-up bestuurder heeft vanmorgen twee voetgangers geschept aan de Hadji Iding Soemitaweg in het district Commewijne. Volgens de Politie Unit Verkeer Oost-Suriname was hij in slaap gevallen achter het stuur.

Uit het onderzoek blijkt dat de bestuurder rond 07.40u over bovengenoemde weg reed, komende vanuit de richting van Meerzorg en gaande in de richting van Tamanredjo. De voetgangers liepen in dezelfde richting als van het voertuig.

Gekomen ter hoogte van de voetgangers verloor de bestuurder de controle over de besturing van het voertuig en reed in op de twee voetgangers. Hij ramde daarna ook nog een stilstaand voertuig dat op de berm stond geparkeerd.

Een van de voetgangers ging met haar kinderen naar school. Ze werd door de slag tegen een schutting geslagen en had pijn aan rug en benen en werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de spoedeisende hulp van het AZP. De kinderen bleven ongedeerd.

Volgens de Surinaamse politie zou de man in slaap zijn gevallen achter het stuur.