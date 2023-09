Anthony Nesty schrijft precies 35 jaar later opnieuw geschiedenis

Op woensdag 21 september 1988 schreef zwemmer Anthony Nesty geschiedenis door als eerste zwarte mannelijke zwemmer een Olympische gouden medaille te winnen. Hij won dat jaar goud voor Suriname tijdens de spelen in Seoel, waar hij de Amerikaan Matt Biondi versloeg.

Nu precies 35 jaar later schrijft hij opnieuw geschiedenis. Afgelopen donderdag 21 september 2023 werd namelijk bekend dat hij door USA Swimming is gekozen om het zwemteam van de VS op de Olympische Spelen in 2024 in Parijs te leiden. Hij wordt hiermee de eerste zwarte hoofdcoach ooit, voor de Powerhouse American Squad op de Olympische Spelen.

Nesty was vorig jaar ook al benoemd tot hoofdcoach van het zwemteam voor de wereldkampioenschappen in Boedapest. De Verenigde Staten benoemden hem ook tot assistent-coach van hun team tijdens de Olympische Spelen in Japan in 2021.

De selectie van Nesty werd aangekondigd door USA Swimming, die ook Todd Desorbo benoemde om de damesploeg volgende zomer te leiden. “Ik ben opgewonden om de Olympische coach van de heren in Parijs te zijn,” zei Nesty in een verklaring van USA Swimming. “Todd en ik kijken ernaar uit om deze atleten volgende zomer naar beste vaardigheden in Parijs te coachen.”

Anthony Nesty, die een imposante carrière kent, werd op 25 november 1967 te Port of Spain (Trinidad) geboren. Hij was een baby van slechts negen maanden toen hij 1968 met zijn ouders mee naar Suriname ging. In de tachtiger jaren drukte hij zijn stempel op de Surinaamse zwemsport door tientallen records op verscheidene zwemonderdelen te vestigen.

Na zijn olympisch debuut in 1984 besloten hij en zijn toenmalige coach Kenneth McDonald dat het verstandiger was voortaan in Amerika te trainen. Nesty verliet zijn club De Dolfijn in Paramaribo, en sloot zich aan bij het zwemteam van de Bolles Prep School in Jacksonville (Florida).

In Florida zette hij zijn carrière voort en dat heeft hem geen windeieren gelegd. In 2021 werd hij door het Southeastern Conference voor het derde jaar op rij gekozen tot Coach van het Jaar. In 2022 riep ook de American Swimming Coaches Association (ASCA) hem uit tot Coach van het Jaar.

Uit dankbaarheid voor zijn welverdiend Olympisch goud in 1988 en zijn onbaatzuchtige inzet voor de ontwikkeling van de zwemsport in Suriname, werd Nesty in 2018 geëerd met een bronzen kop op ‘De Dolfijn’, zijn thuiszwemclub. In 2020 verscheen een boek over de oud-zwemmer van sportjournalisten Iwan Tseng en Stan Herewood.