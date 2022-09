Prijs voor Anthony Nesty: beste zwemcoach in de Verenigde Staten

Afgelopen donderdag ontving zwemcoach Anthony Nesty de George Haines-prijs, omdat hij werd gekozen tot de beste zwemcoach in de Verenigde Staten voor het seizoen 2021/2022.

De George Haines Coach of the Year-prijs wordt sinds 1961 uitgereikt en wordt jaarlijks toegekend aan de persoon wiens coaching effectiviteit het meest heeft bijgedragen aan de Amerikaanse zwemuitmuntendheid op wereldniveau.

Nesty was een van de zes finalisten die atleten coachten die gouden medailles wonnen op de FINA Wereldkampioenschappen afgelopen juni in Boedapest, Hongarije. Hij coachte vier gouden medaillewinnaars in Boedapest, die samen acht gouden medailles wonnen.

“Anthony is een van de meest gerespecteerde coaches in het universiteitszwemmen en een van de weinigen die zowel als een geweldige atleet als een geweldige coach wordt beschouwd”, zei Gregg Troy die de prijs vorig jaar won.

“Hij heeft een geweldige werkethiek en een enorm vermogen om resultaten te behalen. Zijn ervaring op de Olympische Spelen als atleet is essentieel in zijn vermogen om zich te verhouden tot onze huidige atleten. Zijn reputatie om het maximale uit hen te halen spreekt voor zich”, aldus Troy.

Nesty, geboren te Port of Spain maar opgegroeid in Suriname, won in 1988 goud voor Suriname op de Olympische Spelen. Hij is de eerste donkere zwemmer ter wereld die olympisch goud won op het onderdeel 100 m vlinderslag met een recordtijd van 53.00 sec. Nesty domineerde gedurende de periode 1988 tot en met 1992 de wereldzwemtop op dit onderdeel.

Uit dankbaarheid voor zijn welverdiend Olympisch goud in 1988 en zijn onbaatzuchtige inzet voor de ontwikkeling van de zwemsport in Suriname, is Anthony Nesty in 2018 geëerd met een bronzen kop op ‘De Dolfijn’, zijn thuiszwemclub in Suriname.

In 2020 verscheen er ook een gedenkboek over zijn nationale en internationale prestaties.

In 2022 maakte de Amerikaanse zwembond bekend dat Anthony Nesty was benoemd tot hoofdcoach van de Amerikaanse zwemselectie voor mannen. Nesty werd daardoor de eerste zwarte hoofdcoach van de Amerikaanse WK-zwemploeg ooit, schreven Amerikaanse media.