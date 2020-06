Boek over historische zwemprestaties van Anthony Nesty

Onlangs is een nieuw boek verschenen over de bekende zwemmer uit Suriname: Anthony Nesty. Dit naslagwerk handelt over de unieke wereld zwemprestaties van onze landgenoot, die is uitgegroeid tot een nationale held. Uitgangspunt daarbij is de gouden medaille die hij in 1988 tijdens de Olympische Spelen in Seoel, Zuid-Korea behaalde als eerste donkere zwemmer ooit.

Het ontbreken van een gedenkboek over de nationale en internationale prestaties van Nesty heeft de sportjournalisten Iwan Tseng en Stan Herewood ertoe bewogen die memorabele momenten vast te leggen. Initiatiefnemer voor het boekwerk is Iwan Tseng. Hij benaderde Herewood en samen hebben zij het gedenkboek ‘Anthony Nesty, De Surinaamse zwemlegende‘ geschreven.

Het boek is geïllustreerd met kleurenfoto’s en bevat veel info over zijn prestaties. Prominente Surinamers vertellen over de Surinaamse ‘Golden Boy’.’

De samenstellers hopen dat het jubileumboek als naslagwerk voorziet in een behoefte – ook voor de jeugd – en zal bijdragen aan verdere vastlegging van de geschiedenis over deze bijzondere Surinamer, eventueel in een biografie. Met deze bijdrage hopen de samenstellers anderen aan te moedigen zich toe te leggen op en het vastleggen van historische gebeurtenissen van ook andere Surinaamse sporthelden.

Nesty is de eerste kleurling zwemmer ter wereld die olympisch goud won op het onderdeel 100 m vlinderslag met een recordtijd van 53.00 sec. Hij domineerde gedurende de periode 1988 tot en met 1992 de wereldzwemtop op dit onderdeel.

Deze publicatie kwam tot stand met medewerking van het ‘Suriname Sportontwikkelingsfonds’, Cirkel Group, Suriprint NV, ACFINSOL, Waldo’s Worldwide Travel Service en Surisports. De gehele oplaag is ter beschikking gesteld aan Anthony Nesty c.q. de Anthony Nesty Stichting.