Anthony Nesty hoofdcoach Amerikaanse WK-zwemploeg

De Amerikaanse zwembond heeft maandag bekend gemaakt dat Anthony Nesty benoemd is tot hoofdcoach van de Amerikaanse zwemselectie voor mannen. Nesty is daardoor de eerste zwarte hoofdcoach van de Amerikaanse WK-zwemploeg ooit, schrijven Amerikaanse media.

De op Trinidad & Tobago geboren Nesty is opgegroeid in Suriname en werd in 1988 een Surinaamse volksheld, nadat hij op de Olympische Spelen in Seoel de gouden medaille wist te winnen op de 100 meter vlinderslag.

Na zijn actieve sportcarrière was Nesty werkzaam in de Verenigde Staten, als coach van het Swim Florida Team in Sarasota. In 2020 verscheen er een boek over hem en in 2021 werd hij door het Southeastern Conference voor het derde jaar op rij gekozen tot Coach van het Jaar.

De Verenigde Staten benoemden hem tot assistent-coach van hun team tijdens de Olympische Spelen in Japan in 2021. En dit jaar mag hij aan de slag als hoofdcoach op de wereldkampioenschappen die van 18 juni tot en met 3 juli in Boedapest, Hongarije worden gehouden.