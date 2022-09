Veel schade door binnenbrand in woning te Accaribo

In deze woning aan de Hadja Tokarijostraat te Accaribo in Suriname, is zaterdagmiddag brand uitgebroken. Het vuur werd ontdekt door buurtbewoners, die de Surinaamse brandweer inschakelden.

Ten tijde van de brand rond 15.00u was er niemand thuis. Toen de brandweer van Onverdacht op locatie was bleek het te gaan om een binnenbrand. Het interieur is hierdoor verwoest en de inboedel is in z’n geheel verloren gegaan.

De brandweer kwam met een tankwagen ter plaatse. Er was geen sprake van persoonlijke ongelukken. Het is niet bekend of het huis teen brandschade verzekerd was.

De politie heeft de zaak in onderzoek.