Suriname overall 3e tijdens Zuid-Amerikaanse powerliftingkampioenschappen

Suriname heeft dit jaar voor het eerst geparticipeerd aan de Zuid-Amerikaanse Powerlifting & Bench Press kampioenschappen in Brazilië. Zaterdag is het team voor het laatst in actie gekomen en wist de 3e plaats van dit internationaal sportevenement te bemachtigen.

Randall Kariodimedjo wist zaterdag tijdens de equipped bench press goud te behalen in de -83 kg heren klasse en werd uitgeroepen tot overall 2e best bench presser van het evenement (foto onderaan).

Tijdens de wedstrijden van vrijdag kreeg Lyndon Ammersingh initieel de 3e plek toebedeeld op het onderdeel deadlift. Echter was het een vergissing. Lyndon werd 4e op dit sportonderdeel.

Omarr Johns heeft donderdag in de heren junior -74 kg gewichtsklasse twee medailles behaald. Hij behaalde goud op het onderdeel bench press, terwijl hij overall brons wist te veroveren.

Ook Randall Kariodimedjo wist goud binnen te halen op het onderdeel bench press. Hij behaalde goud op bench (3-lift) en goud op bench only.

Abigael Hing heeft woensdag de gouden medaille behaald in de -57 kg junior damesklasse. Zij wist de gedoodverfde Maria Paz Saes van Chili te overtreffen. “De dames van Suriname zijn niet gekomen om te spelen”, zegt de Suriname Powerlifting Federation.

Eerder op de dag deed Tsuyenne Amatredjo mee in de -52 kg vrouwenklasse. Zij behaalde zilver op het onderdeel deadlift.

“Voor onze eerste deelname aan een dergelijk groot sportevenement, mogen wij met trots spreken van een geslaagde missie”, zegt de Suriname Powerlifting Federation (SPF).