Anthony Nesty geëerd met een bronzen kop bij ‘De Dolfijn’

PARAMARIBO, 25 nov – Uit dankbaarheid voor zijn welverdiend Olympisch goud in 1988 en zijn onbaatzuchtige inzet voor de ontwikkeling van de zwemsport in Suriname, is Anthony Nesty vrijdag geëerd met een bronzen kop op ‘De Dolfijn’, zijn thuiszwemclub.

Dertig jaar na zijn gouden medaille met de Vlinderslag is Nesty nog steeds een inspirator voor veel sporters. De Golden Boy, zoals zijn bijnaam luidt, kreeg veel felicitaties van teamgenoten en anderen die hij als coach onder zijn hoede heeft gehad op de University of Florida, VS.