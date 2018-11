Srefidensi viering in Suriname ook live te volgen in Nederland

ROTTERDAM, 25 nov – Vandaag, zondag 25 november 2018, wordt in Suriname de 43ste onafhankelijkheidsdag van het land herdacht en gevierd. In Suriname zijn er diverse activiteiten waarvan een aantal ook live te volgen is in Nederland. RTV7 zendt namelijk in samenwerking met de Surinaamse stations ATV en STVS vanaf 20:00 Nederlandse tijd live uit.

Op 25 november 1975 werd Suriname een onafhankelijke republiek. Op die dag vond de proclamatie plaats van de republiek, in aanwezigheid van premier Den Uyl en kroonprinses Beatrix. Dit na meer dan 300 jaar kolonisatie door Nederland. De onafhankelijkheid wordt in het Surinaams ook wel srefidensi genoemd, een woord bedacht door de schrijver van het Surinaamse volkslied Trefossa.

Deze speciale srefidensi uitzending van RTV7 is te zien op kanaal 93 bij KPN en 75 bij Ziggo.