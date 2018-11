NPS voor herstel economisch en sociaal beschadigd Suriname

PARAMARIBO, 25 nov – De Nationale Partij Suriname, NPS, gaat voor economisch en sociaal herstel. Dat is hard nodig nu land en samenleving gebukt gaan onder fout beleid. Bij drie en veertig jaar staatkundige onafhankelijkhied kan er niet om heen worden gelopen. Het was niet wat de leides toen voor ogen hadden. De ‘verdere ineenstorting moet worden gestopt, vindt de partij die Suriname leidde naar onafhankelijkheid.

Te laat is het zeker niet. “Met hard werken, goed bestuur en nieuwe competente regeringsleiders zal er gezamenlijk een nieuw moment van evolutie met het oog op Fri Sranan tegemoet worden gegaan. Een periode waarin er sprake is van een waarachtig vrij, zelfstandig Suriname in al zijn facetten”, stelt de NPS. Van de situatie nu kan het niet gezegd worden. Gekozen wordt voor de weg van de minste weerstand.

Dat komt neer op de wereld rondreizen op zoek naar leningen. Intussen is niets meer over van de solide basis waarop in 1975 werd begonnen. “De kosten voor basisgoederen en diensten worden steeds ondraaglijker. De verarming van het volk is een feit en de Surinaamse normen en waarden, die eens geprezen werden, kelderen met de dag”, aldus de NPS. Het is tijd voor een omslag naar “vastberaden, deskundig en eerlijk bestuur.”