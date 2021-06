Oud zwemmer Anthony Nesty assistent-coach Amerikaans Olympisch zwemteam

Het gaat goed met Surinames eerste olympisch kampioen Anthony Nesty. Dit jaar werd hij door de Southeastern Conference in de VS voor het derde jaar op rij gekozen tot Coach van het Jaar. En vandaag werd bekend dat hij is aangesteld als assistent-coach van het Amerikaanse Olympisch mannen zwemteam.

Dat heeft de op Trinidad & Tobago geboren Nesy vanmorgen zelf laten weten. “I am honored and excited to announce that I have been named as the U.S. Olympic Men’s Swimming Assistant Coach!” zei hij op Twitter (onder).

Nesty, die als baby van negen maanden met zijn ouders naar Suriname verhuisde en daar opgroeide, werd in 1988 een Surinaamse volksheld door bij de Olympische Spelen in Seoel de gouden medaille te winnen op de 100 meter vlinderslag (tijd 53,00). Hij versloeg daarbij de Amerikaanse favoriet Matt Biondi.

De huidige coach van de Florida Gators was niet alleen Surinames eerste olympisch kampioen, maar bovendien ook de eerste zwemmer met een donkere huidskleur die een gouden olympische medaille won.

I am honored and excited to announce that I have been named as the U.S. Olympic Men's Swimming Assistant Coach!#GoGators #SwimTrials21 #GatorsAlways 🐊🐊 pic.twitter.com/kWadqE4SW8 — Anthony Nesty (@Anthony_NestyUF) June 21, 2021