Seminar over Alternatieve Geneeswijze en COVID-19

Op 30 juni 2021 organiseert de Stichting Alternatieve Geneeswijze Grantangi Kondremama (SAGK) in Suriname het eerste deel van een drieluik nationaal seminar over de implementatie van het recht op gezondheid tijdens de COVID-19 pandemie. Het seminar zal virtueel (online) gehouden worden van 10:00 tot 12:00 uur.

Het doel van het seminar is om een platform te creëren waarop iedereen die een bijdrage wil en kan leveren aan de nationale aanpak van de Surinaamse COVID-19 gezondheidscrisis een open discussie met elkaar kan voeren. “Gelet op het feit dat er geen medicijn is tegen het corona-virus zijn wij primair aangewezen op maatregelen ter voorkoming van een eventuele besmetting. Daarnaast dienen wij onze weerstand constant optimaal te houden om in geval van een besmetting met het corona-virus, de effecten zo minimaal mogelijk te laten zijn” zegt de organisatie.

Het is algemeen bekend dat een reeds zwakke weerstand de effectiviteit van een eventuele vaccinatie negatief beïnvloed. Om deze reden zal de centrale vraag tijdens het seminar zijn of de te volgen nationale aanpak gericht op het stimuleren van de menselijke weerstand tegen COVID-19, zowel de farmaceutische vaccinatie-middelen als de natuur geneesmiddelen kan omvatten.

Op het seminar zullen inzichten gedeeld worden door een divers en objectief deskundig panel en zal er voldoende ruimte zijn voor discussie over de centrale vraag. Met dit initiatief stelt SAGK de samenleving in de gelegenheid om informatie op een verantwoorde wijze met elkaar te delen.

In de loop van de week van 21 juni zullen de uitnodigingen worden rondgestuurd waarbij gevraagd zal worden om interesse in deelname te melden, zodat er een uitnodigingslink verstuurd kan worden.