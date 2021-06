Vandaag officiële start SchoolTV in Suriname

Vandaag, maandag 21 juni, wordt in Suriname een officiële aanvang gemaakt met uitzendingen van SchoolTV, uitgevoerd door het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur in samenwerking met de Communicatiedienst Suriname. SchoolTV is gericht op leerlingen van leerjaar 1 tot en met 8 van het GLO en zal in een tweede fase worden uitgebreid met uitzendingen voor leerlingen van het VOJ.



Voor SchoolTV is gekozen voor een concept waarbij er gebruik gemaakt wordt van bestaande Surinaamse en buitenlandse video’s. Zo worden er taal- en rekenlessen van Skoro Doro, het afgelopen jaar ontwikkeld door FIBOS in samenwerking met Unicef, ingezet voor verschillende leerjaren.

Een vast onderdeel in de eerste week is verder bewegend rekenen, waarbij bijvoorbeeld de tafels geoefend worden. Voor Aardrijkskunde leerjaar 7 en 8 wordt een reis om de wereld gemaakt, waarbij iedere dag een nieuw land belicht wordt.



Minister Levens is zeer verheugd over de start van SchoolTV en geeft aan: “Dit is heel hard nodig. Met SchoolTV willen we behalve lesmateriaal bijbrengen, ook kinderen iets geven waar ze elke dag naar kunnen uitkijken. Regelmaat is heel belangrijk en als een kind weet dat er elke ochtend een lesje op TV is, helpt dat het kind een gevoel van zekerheid te geven. “



De uitzendingen van SchoolTV zullen dagelijks van maandag tot en met vrijdag om 8:00u beginnen op 8.3 (GovTV) en herhaald worden om 15:00u op 20.2 (SrananTV). De lengte per aflevering verschilt maar de opbouw is steeds hetzelfde:

Blok 1: leerjaar 1 en 2

Blok 2: leerjaar 3 en 4

Blok 3: leerjaar 5 en 6

Blok 4: leerjaar 7 en 8

Elk blok duurt ongeveer 20 minuten.

Door deze opbouw kunnen leerlingen door het kijken van een blok bestemd voor lagere leerjaren dan waar ze nu zitten, kennis opfrissen.



SchoolTV is een aanvulling bij en ondersteuning van het onderwijs dat scholen nu op afstand, door bijv. Whatsapp, aanbieden. Het doel is om zoveel mogelijk leerlingen te bereiken. Binnenkort zullen de uitzendingen op meerdere stations te zien zijn en zullen de uitgezonden afleveringen ook online te bekijken zijn. Alle Skoro Doro lessen die via ATV zijn uitgezonden en door SchoolTV uitgezonden zullen worden, zijn reeds via het Youtube-kanaal van Fibos te bekijken.



Wanneer er weer fysiek les verzorgd zal worden, zal SchoolTV op een andere manier worden ingezet.