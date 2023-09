Bedrijfsbusje belandt op z’n kant bij eenzijdig verkeersongeval Ringweg-Noord

Aan de Ringweg-Noord in Suriname is een busje van een bedrijf vanmiddag op z’n kant terechtgekomen. Het gaat om een eenzijdig verkeersongeval waarbij niemand gewond raakte.

De bestuurder reed over bovengenoemde weg gaande in de richting van de Johannes Vermeerstraat, toen het even voorbij HES-D mis ging. Vermoedelijk verloor de bestuurder van het bedrijfsbusje de controle over het stuur.

Het voertuig raakte van de weg en eindigde op z’n kant langs de weg, net voor een handelszaak. De inzittenden kwamen met de schrik vrij.

De Surinaamse politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. Een sleepdienst werd ingeschakeld om het beschadigde voertuig weer op z’n vier wielen te krijgen en af te voeren.