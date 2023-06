Diaspora Instituut Nederland opnieuw geïnstalleerd

Het Diaspora Instituut Nederland (DIN), dat de relaties stimuleert tussen in Nederland en Suriname gevestigde bedrijven, organisaties, instituten en personen, is opnieuw geïnstalleerd door president Santokhi. De herinstallatie van het instituut vond plaats op zaterdag 3 juni 2023 tijdens een zoom meeting met leden van Diaspora-organisaties uit Nederland, Amerika, Dubai en Zwitserland. Het achterliggende doel hiervan is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Suriname.

Tijdens de bijeenkomst, welke plaats vond ter gelegenheid van de viering van 150 jaar Hindoestaanse Immigratie in Suriname en Nederland, is John Brewster aangesteld als voorzitter van het DIN.

De president gaf aan dat het DIN voor de verbinding moet zorgen tussen Nederland en Suriname. Hij hield de Diaspora leden voor om vooral samen te werken met elkaar en niet tegenover elkaar. “Laten we de verbinding boven de verdeling zetten”, benadrukte het staatshoofd. “We zijn 150 jaren verder en hebben de vrijheid en ruimte om samen te werken”. Het staatshoofd riep op om boven elkaar uit te stijgen en te werken aan een betekenisvolle, gezamenlijke toekomst.

Het instituut is in september 2021 door president Santokhi geïnstalleerd met als doel de Surinaamse diaspora in Nederland op een structurele en georganiseerde wijze een bijdrage te laten leveren aan de ontwikkeling van Suriname, en wel op basis van de behoeften van het land.

Echter heeft het staatshoofd na evaluatie gemeend dit instituut naar het Kabinet van de President toe te trekken om verder richting te kunnen geven. Aan de leden werd gevraagd om altijd het pad van dialoog te kiezen. “Ik heb eenieder nodig, waar zij dan ook in de wereld moge zijn”, aldus president Santokhi.