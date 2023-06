Elvis Crespo op Pal Mundo festival zaterdag 15 juli

De legendarische zanger Elvis Crespo is één van de headliners op het Pal Mundo Festival, dat op zaterdag 15 juli in Den Haag plaatsvindt. Dat heeft de organisatie zaterdag laten weten.

Crespo ook wel bekend als ‘Mr. Suavemente’, zal dit jaar exclusief in Europa optreden op het Pal Mundo Festival. Zijn unieke mix van merengue en Latin pop heeft wereldwijd harten veroverd. Nu heb je de kans om getuige te zijn van zijn ongelooflijke optreden.

Zet 15 juli nu in je agenda want dan vieren we in Den Haag de 25ste verjaardag van ‘Suavemente’ met Elvis Crespo, begeleid door zijn live band.

Andere headliners zijn Ozuna, Jowell Y Randy, El Cherry Scom, Jonna Fraser, Blaiz Fayah, Jeon, Bokoesam, Gio & Keizer, Alina Pozi, Cache Royale en Passion. Kaarten voor het festival zijn hier te koop.

Bekijk de aftermovie van vorig jaar: