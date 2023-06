Voorzitter Rusland verwacht verdubbeling aantal stemmen voor NPS in 2025

NPS-voorzitter Gregory Rusland heeft hoge verwachtingen van het resultaat van de verkiezingen in Suriname in 2025. In ieder geval verwacht hij dat de groene partij het aantal behaalde stemmen uit de vorige verkiezingen dan verdubbeld.

“Wij zijn begonnen in 2015 met 16.000 stemmen. Maar in 2020 zijn wij naar ruim 33.000 stemmen gegaan. Dus een groei in het stemmenaantal van 100%. In 2025 is mijn verwachting dat wij minstens weer een verdubbeling in het aantal stemmen zullen meemaken, waardoor onze positie, no matter welk systeem er is, weer een veel betere zal zijn dan we de afgelopen jaren hebben geboekt”, zei de NPS-voorman tijdens een radio-interview.

Alles hangt uiteindelijk af van het kiesstelsel waarvoor er wordt gekozen. Het wordt volgens hem overigens ook tijd dat er haast gezet wordt achter de behandeling van de kiesregeling. “De tijd dringt, dus er is haast voor nodig”, aldus de politicus. Het aantal verwachtte stemmen voor de NPS is vergelijkbaar met de 65.862 stemmen die de NDP kreeg in 2020. Volgens het voorstel van de stuurgroep Lim A Po, waarvan de groene partij voorstander is, komt dit neer op 12 zetels.

Rusland stelt dat de NPS de afgelopen jaren wel een groei onder het Surinaamse volk heeft meegemaakt, maar vanwege het huidig kiessysteem is dat niet positief vertaald in de gewenste aantal zetels. De politicus stelt dat de paarse partij van 90.000 naar 65.862 is teruggevallen in 2020. Echter, slechts een klein deel van deze kiezers is teruggekeerd naar de NPS. De rest heeft uiteindelijk gekozen voor de VHP vanwege de stem slim campagne. “Veel stemmen, ook van de niet-hindoestanen, zijn gegaan naar de VHP. Want op basis van etniciteit zou de VHP nooit zoveel zetels gehaald hebben. We hebben zelfs een situatie gehad waarbij ook NPS’ers gestemd hebben op de VHP”, aldus Rusland.

Het gros van de kiezers vond overigens het verkiezingsverhaal van de NPS te saai. Rusland legt uit dat veel personen in Suriname niet ready waren om te luisteren naar de realiteit. En de realiteit was dat het niet eenvoudig zou zijn om de achtergelaten problemen door de vorige regering binnen enkele dagen op te ruimen. De kiezer was eerder geneigd om te luisteren naar het 200 dagen herstelplan dat door de VHP werd gepropageerd.