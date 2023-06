Feestelijke opening nieuw Coffee Box filiaal in Paramaribo-Noord

Vanmiddag vindt in Suriname de opening plaats van het nieuw Coffee Box filiaal in Paramaribo-Noord. Het nieuw filiaal is gevestigd in het moderne pand van North Side Shopping en Apartments en is gevestigd aan de Wilhelminsatsraat 64 – 68. Dit nieuw pand betreft ook een vijftal winkel units en 10x luxe appartementen.

“We zijn blij dat we onze klanten in Noord nu ook The Coffee Box Experience kunnen aanbieden. Het restaurant bestaat nu al 5 jaren en is niet meer weg te denken. Door de jaren heen is het restaurant gegroeid naar 70 personeelsleden en nu met het tweede filiaal 140 man personeel. De opening van ons tweede filiaal is het bewijs dat het Coffee Box concept erg in de smaak is gevallen”, aldus de directie.

Het bedrijf werkt constant aan de kwaliteit en sfeer van ons restaurant en bieden een gevarieerd menu met een hoge kwaliteit innovatieve producten in een aangename en gezellige ambiance. “De moderne inrichting van het nieuw restaurant draagt zeker ook een steentje bij aan de bevordering van toerisme in Suriname, heeft ook het nieuwste systeem voor aanname van restaurant bestellingen en tafel reserveringen en beschikt over 1 van de modernste restaurant keukens in Suriname.

We staan niet alleen bekend om onze lekkere pasta’s en frappe’s maar ook om de diversiteit van producten zoals verschillende cocktails en coffee soorten en van quesadilla’s tot pita’s en bao buns enz. We zijn ervan overtuigd dat we ook op Noord de gezelligste ontmoetingsplek zullen worden van onze klanten”, aldus het bedrijf in een persbericht.

De feestelijke opening van het tweede filiaal vind plaats op zondag 4 juni 2023 voor genodigden en vanaf maandag 5 juni opent het bedrijf haar deuren voor het publiek.