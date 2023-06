Man die vrouw voor tankstation opzettelijk aanreed en neerstak veroordeeld tot 10 jaar en 10 maanden cel

Mike B. is vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar en 10 maanden voor poging doodslag en bedreiging van zijn ex-vriendin voor een tankstation aan de Indira Gandhiweg in Suriname.

Op 16 augustus 2022 is het slachtoffer aan de dood ontsnapt. Ze werd bij een tankstation door haar ex-vriend Mike B. opzettelijk aangereden, waarna hij haar diverse keren met een mes heeft gestoken.

Ze was gaan tanken, toen de verdachte ter plaatse kwam en de ex-vrouw sommeerde om uit haar auto te stappen. Er ontstond vervolgens een woordenwisseling, waarna de man haar voertuig met zijn auto ramde. De doodsbange vrouw stapte uit haar auto en werd door haar ex met een mes gestoken in haar buikstreek en dijbenen.

De 45-jarige verdachte was gelijk daarna door de politie van Verkeersunit Regio Midden aangehouden en overgedragen aan de politie van De Nieuwe Grond. In deze zaak had het Surinaamse Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van 12 jaren geëist tegen Mike.

Advocaat Maureen Nibte betoogde in haar pleidooi dat niets wat de vrouw ook zou hebben gedaan het handelen van haar cliënt rechtvaardigt. “Ze is levenslang getraumatiseerd en bovenal is onder behandeling van een psychiater”, merkte de advocaat op.

De raadsvrouw praat het handelen van haar cliënt niet goed en verzocht de rechter om haar cliënt een gepaste en geboden straf op te leggen.

Uiteindelijk week de magistraat uit van de eis van de vervolging en veroordeelde Mike tot een celstraf van 10 jaar en 10 maanden.