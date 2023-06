Uit ziekenhuis ontsnapte arrestant weer aangehouden

De 38-jarige arrestant Rawindra G. meer bekend als Dew, die afgelopen donderdagavond was ontsnapt uit het ziekenhuis in Suriname, is zaterdag 3 juni weer aangehouden en overgedragen aan de politie van Leiding 9A.

Dew die in verzekering was gesteld voor het overtreden van een beschermingsbevel, zag op 3 april ook al kans te ontvluchten, tijdens een huisbezoek aan de Helena Christinaweg onder begeleiding van de politie. Hij werd dagen na zijn eerst ontvluchting aangehouden en overgebracht naar post Leiding.

De arrestant zag afgelopen donderdag zijn kans schoon, om uit het ziekenhuis te ontvluchten. Na uitgewerkte informatie werd Dew een paar dagen later op zaterdag wederom aangehouden. Het is nog niet duidelijk wat de maatregelen zullen zijn om herhaling te voorkomen.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.