Man ramt auto ex-vriendin en steekt haar in buik en benen

Een vrouw in Suriname is vandaag aan de dood ontsnapt. Ze werd bij een tankstation door haar ex-vriend Mike B. opzettelijk aangereden, waarna hij haar diverse keren met een mes heeft gestoken. Dit drama voltrok zich aan de Indira Gandhiweg ter hoogte van Shell Vredenburgweg.

Hedenmorgen kreeg de Surinaamse politie de melding van een aanrijding. Ter plaatse aangekomen bleek het te gaan om een man/vrouw kwestie, waarbij de man zijn ex-vrouw zou hebben achtervolgd. Het slachtoffer was gaan tanken, toen de verdachte ter plaatse kwam en de ex-vrouw sommeerde om uit haar auto te stappen.

Er ontstond vervolgens een woordenwisseling, waarna de man haar voertuig met zijn auto ramde (foto). De doodsbange vrouw stapte uit haar auto en werd door haar ex gestoken met een mes in haar buikstreek en dijbenen.

De 44-jarige verdachte is door de politie van Verkeersunit Regio Midden aangehouden en overgedragen aan de politie van De Nieuwe Grond. Het slachtoffer werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. Ze was wel aanspreekbaar.

In het belang van het onderzoek wordt Mike in verzekering gesteld.