Pick-up bestuurder dood nadat voertuig op z’n kop in ravijn belandt

De man die maandagavond bij een verkeersongeval op de weg naar Langa Tabiki in Suriname om het leven kwam, is de 36-jarige Clyde Asodano. Twee andere inzittenden, te weten de 47-jarige S.S. en de 49-jarige F.K., raakten gewond.

De drie zaten in een pick-up en reden over de Afobakaweg, komende vanuit de richting van Moengo en gaande in de richting van Snesikondre. Ter hoogte van kilometer 54 maakten ze even een sanitaire stop.

Nadat ze hun weg vervolgden begon het voertuig steeds harder te rijden. De bestuurder bleek de controle over het voertuig om onduidelijke reden verloren te hebben, waarna de pick-up van de weg ging en op z’n kop in het ravijn terecht kwam.

De Surinaamse brandweer werd ingeschakeld om de bestuurder uit het voertuig te halen. Hij overleefde het ongeval niet.